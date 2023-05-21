Рожеві фламінго під час війни мешкають на Тузлівських лиманах, зазначив вчений.

У національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) вперше почали гніздитися рідкісні рожеві фламінго, яких також називають "феніксами".

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, днями науковці із Одеси йому повідомили, що вперше побачили над містом величезну рожеву зграю. Зокрема, цю звістку у заповіднику отримали від орнітолога, завідувача відділом птахів Одеського зоопарку Віктора Пилюги. Вперше у житті він побачив, як 80 фламінго летять зі сходу низько над Одесою у бік заповідника.

За словами Русєва, міській фахівець зрадів ще більше, коли дізнався від нього, що останніми тижнями рожевих фламінго стали частіше помічати в Одеській області.

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"Під час війни вони вже мешкають постійно на Тузлівських лиманах. І нещодавно навіть почали вперше гніздиться на наших лиманах", - розповів вчений.

Він зазначив, що найперше гніздування "феніксів" в Україні було зафіксовано кілька років тому на Херсонщині, де зараз орудують російські загарбники. Русєв припускає: можливо, саме цей факт скупчення фламінго на Одещині свідчить про те, що птахи хочуть покинути тимчасово захоплені землі.

Наразі у різних місцях "Тузлівських лиманів" нараховано понад 500 фламінго, які харчуються мотилем. Місця для гніздування птахи вибрали невдало - дуже близько до населеного пункту.

"Близько до людей, до постійного фактору неспокою, де також є бродячі собаки, а ввечері - дики хижі ссавці. Вже зараз поруч з колонією птахів - багато слідів від людей...", - констатує науковець.

Він звертається до населення з проханням: ближче ніж за 300 метрів не наближатися до "феніксів", особливо - до місць гніздування. Червонокнижні птахи можуть злякатися, покинути гнізда та не повернутися.

Цікаві новини про фламінго

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що у селище Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області прилетіли рожеві фламінго. Рідкісних птахів бачили на території Будацького лиману, який відділяє Сергіївку від Чорного моря.

Фламінго нерідко зупиняються в Одеській області під час перельотів, щоб відпочити.

Довідка УНІАН. В Україні фламінго - це рідкісний залітний вид пташок. Ці птахи такого ж розміру, як білий лелека. Вага тіла - до 4,1 кг, довжина - до 145 см, розмах крил 140-165 см. У 2017 році відомий випадок гніздування на Сиваші в Херсонській області.

На Одещині поодиноких птахів або невеликі рожеві групи траплялися щороку, але у 2023-му у заповіднику "Тузлівські лимани" їх незвично багато. Гніздиться "фенікси" колоніями. Гніздо роблять з глини або мулу у вигляді конусоподібного утворення. Кладка складається з 1-3 яєць.

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