Вакуумну каналізацію у Вилковому побудували три роки тому за 4,5 мільйона євро від партнерів з ЄС, щоб запобігти витоку відходів у Дунай.

Місто Вилкове Одеської області, яке ще пафосно називають "Українською Венецією", затоплює нечистотами.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, помпові станції міста відсключили від електроенергії за борг у розмірі 7 тисяч гривень, що призвело до зупинки роботи вакуумної каналізації.

В результаті майже 3 десятки об'єктів, у тому числі школи та лікарні, не можуть повноцінно користуватися каналізацією. Підземні ємності вже переповнилися і стоки потекли в Дунай.

Відзначається, що вакуумну каналізацію у Вилковому побудували три роки тому за 4,5 мільйона євро від партнерів з ЄС, щоб якраз і запобігти витоку відходів в Дунай. Тому якщо європейські партнери дізнаються про зупинку системи, гроші доведеться повертати.

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Автор: Марина Григоренко