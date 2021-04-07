У дику природу випустили 8 самочок і 2 самця.

На Полтавщині у державному підприємстві «Кременчуцьке лісове господарство» вперше у природу випустили диких австралійських кроликів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор підприємства Валентин Свириденко, кроликів єгерям передав підприємець Вадим Чекаль.

«Він – любитель лісу, дикої природи. Тож виявив бажання зробити свій внесок в її збереження. Спершу тварини пройдуть адаптацію у штучно створених вольєрах», - розповів Свириденко.

Єгер держлісгоспу Олег Швець зазначив, що у дику природу випустили 8 самочок і 2 самця.

«Спочатку ми їх поселимо у штучний вольєр і нори. Тут житимуть дві доби, а далі вольєр розгородимо, щоб вони поширились по угіддях. Виростили їх у Львівській області, а підрощували в Святилівці (Полтавська обл.), на фермі», - сказав Швець.

Інженер захисту і охорони лісу Кременчуцького держлісгоспу Олексій Тимошенко повідомив, що у кроликів є вороги в дикій природі.

«Це і лисиця, і вовки. Та найнебезпечніші – шакали, які останнім часом облюбовали територію держпідприємства», - додав він.

Лісівники зазначають, що за сприятливих умов популяція австралійських диких кроликів може швидко збільшуватися. У планах – випустити в природу диких кабанів, косуль та інших тварин.

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Автор: Олег Булашев