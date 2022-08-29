Озеро Синевир живлять кілька струмків, зазначив місцевий гід.

У найбільшому українському гірському озері Синевир рівень води рекордно впав через те, що на Закарпатті упродовж весни та літа була тривала засуха.

Не варто переживати – Синевир не пересохне, бо озеро "постійно живиться трьома струмочками з гір, які ніколи не пересихають і не перемерзають", розповів місцевий гід Віталій Диблюк кореспонденту "Укрінформу".

"Цьогоріч зафіксовано історичний мінімум міління озера Синевир. Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа… довго не було дощу", – поділився співрозмовник.

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За його словами, рівень води в озері може "стрибати" вверх-вниз на п’ять-сім метрів.

Гід додав, що своєрідним індикатором рівня води в Синевирі є острівець посередині озера. Диблюк додав, що на острівці є позначка, яка вказує на попередній найнижчий рівень води – його зафіксували влітку 2005 року.

"…Своєрідним індикатором вимірювання висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту, бо це вершина хребта, затопленого під час зсуву та утворення озера – тому від його висоти заміряють мінімум та максимум рівня води в озері. Цьогоріч він найменший за всю фіксовану історію озера", – зазначив гід.

Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва на одному з найбільших столичних озер – Тельбін – можна було побачити десятки кущів різних видів водяних лілій.

Довідка УНІАН. Озеро Синевир було утворене близько 10 тисяч років тому у результаті потужного зсуву гірських порід. Озеро знаходиться на території Хустського району Закарпатської області на висоті 989 метрів над рівнем моря і є перлиною Національного природного парку "Синевир".

Площа водного дзеркала озера відповідно до коливання рівня води може становити від 4,45 до 7,58 га, найбільша глибина – від 19 до 23,5 м.

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