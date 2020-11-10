В даний час екологи продовжують стежити за пересуваннями молодої акули, яка запливла в місто, і відзначають, що вона схудла.

Агентство з захисту навколишнього середовища Абу-Дабі попросило місцевих жителів утриматися від купання і пірнання в каналі Al Bahia, після того як в ньому була помічена семиметрова китова акула.

Читайте такожУ водах ОАЕ був помічений великий кит (відео)Це вже друга за останній тиждень китова акула, «відвідала» прибережні води столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Людей також закликали утриматися від годування самця «червонокнижної» акули (вони визнані зникаючим видом).

В даний час екологи продовжують стежити за пересуваннями молодої акули, яка запливла в місто, і відзначають, що вона втратила у вазі. Зоозахисники підгодовуватимуть акулу, після чого вона повернеться у відкрите море, передає russianemirates.com.

Коли акули з'являються в прибережних водах, вони не становлять небезпеки для людей. Тим часом, вони можуть досягати 12 м в довжину і важити до 40 тонн. "Якщо ви побачите китову акулу, ви можете сфотографувати її, але, будь ласка, не наближайтеся до неї", - говорить Кетлін Рассел, власниця і засновниця дайвінг-центру Al Mahara, керуюча відділенням міжнародної Еко-організації Reef Check в ОАЕ.

Кетлін Рассел закликала всіх, хто побачить китових акул, повідомляти про появу на сайт whaleshark.org. Мінімальна відстань, на яку можна наближатися до акул, становить 3 м – це відноситься як до плавців, так і до керуючих човнами і катерами.

Китова акула

На відміну від більшості інших акул, китова акула харчується переважно планктоном, відціджуючи корм з води за допомогою цідильного апарату, утвореного зябровими дугами. Китову акулу практично неможливо сплутати з іншими акулами – їхні розміри і вигляд дуже сильно відрізняються. Тіло потужне і товсте, голова приплюснута. Як і більшість акул, китова має 5 зябрових щілин, ширина яких може бути більше 1,5 м.

Кількість зубів у китової акули надзвичайно велика і може досягати декількох тисяч — навіть до 15 тис. У акули, що мала в пащі 3 тис. зубів, на кожній щелепі було при цьому близько 300 рядів. Зуби дрібні, навіть у найбільших акул не перевищують 6 мм в довжину.

Найбільша риба на планеті має сіре, коричневе або синювате забарвлення, а її спина покрита білими смугами і плямами. Вчені встановили, що плями на тілі акули формують унікальний малюнок. Океанологи використовують ці "відбитки" для складання каталогу китових акул і моніторингу пересування тварин в океані. Саме тому еко-захисники просять фотографувати акул в прибережних водах ОАЕ.

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Автор: УНІАН