Одеський зоопарк готовий прийняти до себе певну кількість домашних тварин.
Про це 2 березня розповіли у прес-службі закладу.
Зокрема, зоопарк може взяти до себе:
- плазунів,
- папуг та інших декоративних птахів, хижих птахів та сов,
- кроликів, хом'яків ,щурів, морських свинок,
- тхорів, куниць, єнотів,
- можливо, інших тварин за попередньою домовленістю.
"Коли ви приносите до зоопарку свого вихованця, дуже бажано, щоб з ним була його клітка та невеликий запас кормів. Жодних грошей нести не треба. Перед тим, як принести тварину, обов'язково треба попередньо зателефонувати за номером +380681404539 (Ігор Біляков, директор зоопарку). Дуже просимо вас не кидайте ваших улюбленців напризволяще. Звертаємо вашу увагу, що наразі кордони пропускають тварин без документів. Ми приймаємо тих тварин, які реально опинилися у стані біди", - повідомили в закладі.
Водночас зазначається, що на превеликий жаль, Одеський зоопарк не має жодної змоги приймати на утримання домашніх котів та собак.
Як повідомляв УНІАН, у бомбосховища люди можуть приходити з домашніми тваринами.