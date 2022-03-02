У закладі просять людей не кидати своїх улюбленців напризволяще.

Одеський зоопарк готовий прийняти до себе певну кількість домашних тварин.

Про це 2 березня розповіли у прес-службі закладу.

Зокрема, зоопарк може взяти до себе:

плазунів,

папуг та інших декоративних птахів, хижих птахів та сов,

кроликів, хом'яків ,щурів, морських свинок,

тхорів, куниць, єнотів,

можливо, інших тварин за попередньою домовленістю.

"Коли ви приносите до зоопарку свого вихованця, дуже бажано, щоб з ним була його клітка та невеликий запас кормів. Жодних грошей нести не треба. Перед тим, як принести тварину, обов'язково треба попередньо зателефонувати за номером +380681404539 (Ігор Біляков, директор зоопарку). Дуже просимо вас не кидайте ваших улюбленців напризволяще. Звертаємо вашу увагу, що наразі кордони пропускають тварин без документів. Ми приймаємо тих тварин, які реально опинилися у стані біди", - повідомили в закладі.

Водночас зазначається, що на превеликий жаль, Одеський зоопарк не має жодної змоги приймати на утримання домашніх котів та собак.

Як повідомляв УНІАН, у бомбосховища люди можуть приходити з домашніми тваринами.

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