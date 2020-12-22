На острові Єрмаків днями поселилося стадо з двох десятків диких коней.
Читайте такожНа Поліссі активісти хочуть поновити давню дику породу коней (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що тварин туди з латвійського заповідника завезли екологи, які займаються відновленням біологічного розмаїття цієї місцевості.
«Дикі тварини повертаються у природу, аби відновити природний випас на острові», – говориться у сюжеті.
Перед перевезенням на острів коні перебували на 30-ти денному карантині. Після цього їх загнали на пором і доправили річкою на безлюдний острів.
Острів Єрмаків: що про нього відомо
- Єрмаків – острів на Дунаї, який адміністративно входить до складу Одеської області України.
- Розташований між двома протоками Дунаю – Соломоновим рукавом і Килійським гирлом. За другим проходить державний кордон між Україною і Румунією.
- Більшу частину острова займають болота. В основному біля узбережжя є рідкісний чагарник і зарослі травою поля. На північному сході розташовано кілька великих будівель. Біля берега, у воді, знаходиться статуя гарцюючого коня.
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