Тварин завезли з латвійського заповідника екологи, які займаються відновленням біологічного розмаїття цієї місцевості.

На острові Єрмаків днями поселилося стадо з двох десятків диких коней.

Читайте такожНа Поліссі активісти хочуть поновити давню дику породу коней (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що тварин туди з латвійського заповідника завезли екологи, які займаються відновленням біологічного розмаїття цієї місцевості.

«Дикі тварини повертаються у природу, аби відновити природний випас на острові», – говориться у сюжеті.

Перед перевезенням на острів коні перебували на 30-ти денному карантині. Після цього їх загнали на пором і доправили річкою на безлюдний острів.

Острів Єрмаків: що про нього відомо

Єрмаків – острів на Дунаї, який адміністративно входить до складу Одеської області України.

Розташований між двома протоками Дунаю – Соломоновим рукавом і Килійським гирлом. За другим проходить державний кордон між Україною і Румунією.

Більшу частину острова займають болота. В основному біля узбережжя є рідкісний чагарник і зарослі травою поля. На північному сході розташовано кілька великих будівель. Біля берега, у воді, знаходиться статуя гарцюючого коня.

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Автор: УНІАН