Серед загиблих птахів – дев'ять сірих журавлів та троє огарів червоних.

На Херсонщині поліція з’ясовує обставини загибелі 12 червонокнижних птахів у біосферному заповіднику «Асканія-Нова».

Читайте такожУ Тернополі загинули лебеді: що сталосяПро це в понеділок, 22 березня, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Зазначається, що до начальника відділення поліції №3 (смт Чаплинка) зателефонував керівник біосферного заповідника «Асканія-Нова» та повідомив про факт виявлення 12 мертвих птахів, занесених до Червоної книги України.

За даними поліції, серед загиблих – дев'ять сірих журавлів та троє огарів червоних. Зараз кількох птахів готуються відправити на дослідження.

«Основною версією слідства є те, що птахи скуштували зерно, яке місцеві фермери протруїли проти польових гризунів. Нині в дослідному інституті в Харкові ще тривають необхідні експертизи мертвих птахів для встановлення причин їхньої загибелі», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже розслідують два кримінальних провадження, відкритих за фактами виявлення мертвих птахів на території біосферного заповідника.

«За даним фактом слідчими відкрите ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу України "Забруднення або псування земель". Всі провадження перебувають на контролі керівництва обласної поліції», – зазначили правоохоронці.

Загибель птахів у заповіднику «Асканія-Нова»: що відомо

У січні на Херсонщині поліція почала розслідування за фактом смерті понад 200 червонокнижних журавлів у заповіднику «Асканія-Нова».

23 лютого на території заповідника зафіксували загибель ще 187 птахів.

На початку березня у Держпродспоживслужбі заявили, що птахи, яких виявили мертвими 23 лютого, загинули через отруту проти гризунів. Щодо випадку отруєння 218 сірих журавлів, дослідження тривають.

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Автор: Світлана Макринська