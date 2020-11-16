Самки у цих членистоногих зазвичай більші та агресивніші за самців.

Самці павуків Thanatus fabricii навчилися знерухомлювати партнерок отрутою та зв'язувати їх павутиною перед спарюванням, що дозволяє їм спокійно запліднювати самок, не ризикуючи стати з'їденими.

Читайте також"Вимерлого" павука знайшли на військовій базі у Британії (фото)Це було встановлено в ході спостережень командою дослідників на чолі з Ленкою Сентенською з Масарикова університету, йдеться в статті для журналу Animal Behaviour, передає N+1.

Зазначається, що для павуків-самців спроби знайти партнерку для спарювання нерідко закінчуються трагічно.

«Справа в тому, що самки у цих членистоногих зазвичай більші та агресивніші за самців й до того ж схильні до канібалізму. Щоб продовжити рід й при цьому не стати обідом, самцям доводиться бути винахідливими: наприклад, дарувати павучихам подарунки або підстерігати їх під час линьки чи годування», – йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН