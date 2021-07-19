На записі видно, як двометрова отруйна змія з великою швидкістю ковзає майданчиком перед входом до будинку.

Житель в'єтнамської провінції Шокчанг врятував дитину від королівської кобри, яка грала у дворі.

На запис звернув увагу сайт телекомпанії NDTV.

На ній видно, як двометрова отруйна змія з великою швидкістю ковзає майданчиком перед входом до будинку, на якому грала дитина.

Першим її помітив дідусь хлопчика. Він не зміг швидко зреагувати через перенесений нещодавно інсульт і став кликати на допомогу. На крики прибіг батько дитини.

В'єтнамець схопив сина і забіг з ним в будинок. Дідусь пішов за ними. Кобра проповзла повз залишені у дворі іграшки і спробувала дістатися до них, але сім'я встигла закрити двері.

Користувачі YouTube в коментарях здивувалися великій швидкості змії.

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Автор: Денис Прядко