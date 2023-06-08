Є загроза, що відновити їх взагалі не вдасться.

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин та тварин, які були унікальними саме для південного регіону.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, зазначивши, що є загроза, що відновити їх взагалі не вдасться.

Загрозу для екосистеми Херсонщини підтверджують і екологи.

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Зокрема, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький зазначав, що під загрозою знищення перебувають сотні тисяч птахів і десятки тисяч тварин.

"Там було багато національних природних парків, які були створені для зберігання червонокнижних. І там є рослини та тварини, які унікальні саме для південного регіону. Тому є загроза, що ми можемо втратити взагалі певні види рослин та тварин, і відновити їх взагалі не вдасться", - сказав він.

Екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС

Теракт, вчинений російськими окупантами на Каховській ГЕС, призвів не лише до економічних втрат, а й до жахливих екологічних наслідків.

Зокрема, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вже спостерігається мор риби.

Крім того, Чорному морю загрожує жахливе забруднення, адже потоками води тисячі тонн ґрунту будуть змиті в море.

Крім того, Sky news серед наслідків називає проблеми з питною водою, знищення системи зрошення та викиди нафти та хімікатів у річку внаслідок пошкодження ГЕС.

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