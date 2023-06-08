Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин та тварин, які були унікальними саме для південного регіону.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, зазначивши, що є загроза, що відновити їх взагалі не вдасться.
Загрозу для екосистеми Херсонщини підтверджують і екологи.
Зокрема, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький зазначав, що під загрозою знищення перебувають сотні тисяч птахів і десятки тисяч тварин.
"Там було багато національних природних парків, які були створені для зберігання червонокнижних. І там є рослини та тварини, які унікальні саме для південного регіону. Тому є загроза, що ми можемо втратити взагалі певні види рослин та тварин, і відновити їх взагалі не вдасться", - сказав він.
Екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС
Теракт, вчинений російськими окупантами на Каховській ГЕС, призвів не лише до економічних втрат, а й до жахливих екологічних наслідків.
Зокрема, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вже спостерігається мор риби.
Крім того, Чорному морю загрожує жахливе забруднення, адже потоками води тисячі тонн ґрунту будуть змиті в море.
Крім того, Sky news серед наслідків називає проблеми з питною водою, знищення системи зрошення та викиди нафти та хімікатів у річку внаслідок пошкодження ГЕС.