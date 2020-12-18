У мережі показали, як виглядає найглибше водосховище Криму (фото)

До середини грудня 2020 року його обсяг склав трохи більше ніж 20%.

У мережі показали, як зараз виглядає найглибше водосховище окупованого Росією Криму.

Читайте такожУ Криму можлива екологічна катастрофа – експертФотографії Ізобільненського водосховища опублікувала в Twitter RoksolanaToday&КрымUA. За її словами, після Різдва Алушта переходить на погодинну подачу води. "Водосховище в Корбеку (Ізобільне, Велика Алушта) продовжує стрімко зменшуватися в розмірах. До середини грудня 2020 року його обсяг склав трохи більше 20% (обсяг – 13,25 млн куб.м)", – написала вона. Ізобільненське водосховище розташоване на річці Улу-Узень. Це найглибше водосховище Криму. Максимальна глибина 70 метрів. Проектний обсяг водосховища - 13,25 млн м3. Засуха в Криму: що відомо З 24 серпня в Сімферополі і ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху і обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці і ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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