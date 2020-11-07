За даними експертів Програми ООН з довкілля, зміст вторинної сировини в пластиковій упаковці зріс у 2019 році на 22%, а використання багаторазових пакувальних матеріалів - на 0,1%.

Завдяки глобальній ініціативі Програми ООН з довкілля (ЮНЕП) використання пластику в світі скорочується, а вторинної сировини - зростає. Читайте такожНа дні Світового океану знаходиться близько 14 мільнів тонн мікропластику – дослідженняПро це йдеться в новій доповіді ЮНЕП, присвяченій прогресу, якого вдалося досягти за рік в рамках глобальної ініціативи «Нова економіка пластмас», повідомляє Центр новин ООН.

Ініціатива «Нова економіка пластмас» здійснюється за підтримки Фонду Еллен Макартур. У ній беруть участь десятки великих компаній в усьому світі, включаючи Apple, Burberry, H&M, Hewlett Packard, L'OCCITANE, L'OREAL, Nestle, PepsiCo, Starbucks, Tetra Pak, Coca Cola, Walmart, уряди низки країн - наприклад, Великобританії, Франції, Нової Зеландії і Мексики, а також влади деяких міст - Остіна, Буенос-Айреса, Любляни і Копенгагена.

Головна мета ініціативи - скоротити використання пластику і поставити на потік його ефективну переробку. Країни і компанії також намагаються повністю відмовитися від використання токсичних видів пластику - таких, як полівінілхлорид, і одноразової пластикової продукції, наприклад пакетів, склянок або трубочок для пиття.

«Як випливає з нашої доповіді, уряди вживають заходів, вирішують найпоширеніші проблеми, у тому числі за рахунок багатостороннього політичного підходу, коли, наприклад, одночасно вводиться система розширеної відповідальності для виробників, податкові послаблення і практика держзакупівель», - сказала представниця ЮНЕП Лігія Норонья.

«Ми закликаємо інші уряди наслідувати цей приклад і почати працювати в тісній співпраці на глобальному рівні», - додала вона.

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Автор: Вікторія Токарєва