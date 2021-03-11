Тварину прооперували й вирішили відпустити на природу.

У Київській області місцеві жителі врятували пораненого бобра.

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Стікаючи кров'ю, бобер приповз у двір місцевих жителів. Вони підібрали його і відвезли в місто.

Тварину прооперували та вирішили відпустити на природу.

Останні кілька днів бобер прожив у притулку для диких тварин. Його погодилися прийняти в парку природи в Чернігівській області.

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Автор: Людмила Жерновська