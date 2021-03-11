Бобер травмував задню лапу / фото ua.depositphotos.com
У Київській області місцеві жителі врятували пораненого бобра.
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Стікаючи кров'ю, бобер приповз у двір місцевих жителів. Вони підібрали його і відвезли в місто.
Тварину прооперували та вирішили відпустити на природу.
Останні кілька днів бобер прожив у притулку для диких тварин. Його погодилися прийняти в парку природи в Чернігівській області.
Новини України: у Київській області селяни врятували пораненого бобра
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