Кабана врятували / Фото УНІАН
У Сумській області рятувальникам довелося визволяти кабана, який впав у погріб.
Читайте такожУ Британії під час пандемії значно зросла кількість крадіжок домашніх тварин (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Вибравшись із загородки, той рилом відсунув ляду і гулькнув прямісінько в чотириметровий льох, де зберігалися овочі.
Спершу господарі намагалися витягти кабанця самотужки, але не змогли.
Той був занадто вгодований і важив близько 200 кілограмів.
Фахівці обв'язали його ременем і силами 7 рятувальників та 3 місцевих чоловіків витягли на поверхню.
Новини України: в Сумській області вгодованого кабана витягували із льоху одразу 7 рятувальників
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