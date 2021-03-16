Кабан важив близько 200 кілограмів.

У Сумській області рятувальникам довелося визволяти кабана, який впав у погріб.

Читайте такожУ Британії під час пандемії значно зросла кількість крадіжок домашніх тварин (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вибравшись із загородки, той рилом відсунув ляду і гулькнув прямісінько в чотириметровий льох, де зберігалися овочі.

Спершу господарі намагалися витягти кабанця самотужки, але не змогли.

Той був занадто вгодований і важив близько 200 кілограмів.

Фахівці обв'язали його ременем і силами 7 рятувальників та 3 місцевих чоловіків витягли на поверхню.

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Автор: Людмила Жерновська