У зоопарку відмітили, що навіть за умови успішного лікування лебедя навряд чи можна буде повернути у дику природу.

У неділю, 3 січня, до Луцького зоопарку доправили лебедя, якого невідомий підстрелив на озері у Лищі.

Про це повідомляється на сторінці Луцького зоопарку у соцмережі.

Фахівці зоопарку розповіли, що поранений птах став першим підопічним закладу у новому році.

Читайте такожУ центрі Харкова новорічний феєрверк налякав коня: тварину ледь втримали на місці (відео)

"Травмована особина вже зовсім не мала сил і лише сиділа біля самого берега. Але найгірше у цій історії те, що птах – підстрелений. Якась двонога істота, вочевидь, добряче «розважилася»", - повідомила прес-служба зоопарку.

У зоопарку відмітили, що навіть за умови успішного лікування лебедя навряд чи можна буде повернути у дику природу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко