У неділю, 3 січня, до Луцького зоопарку доправили лебедя, якого невідомий підстрелив на озері у Лищі.
Про це повідомляється на сторінці Луцького зоопарку у соцмережі.
Фахівці зоопарку розповіли, що поранений птах став першим підопічним закладу у новому році.
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"Травмована особина вже зовсім не мала сил і лише сиділа біля самого берега. Але найгірше у цій історії те, що птах – підстрелений. Якась двонога істота, вочевидь, добряче «розважилася»", - повідомила прес-служба зоопарку.
У зоопарку відмітили, що навіть за умови успішного лікування лебедя навряд чи можна буде повернути у дику природу.
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