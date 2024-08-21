Покращення ситуації очікується 22-23 серпня.

У Києві з відучора середньодобовий вміст діоксиду азоту перевищує гранично допустимі концентрації. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Впродовж 21 серпня завдяки сильній спеці за маловітряної погоди вміст діоксиду азоту в повітрі продовжить перевищувати критичний рівень – 5 гранично допустимих концентрацій, що може негативно впливати на самопочуття людей", - попереджають синоптики.

За їх даними, спекотна, суха та маловітряна погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин, зокрема діоксиду сірки та формальдегіду, в приземному шарі повітря.

Відео дня

"Ситуація може покращитися 22-23 серпня 2024 року", - прогнозують в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві - прогноз

21 серпня у Київщині спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-східний , 3-8 м/с.

Вдень по області очікується сильна спека +35°...+37°, а у Києві повітря прогріється до +35°.

За даними синоптиків, вже з четверга у столиці очікується певна зміна повітряних потоків та зниження температури. 22 числа стовпчики термометрів максимально підвищаться до +28° й подекуди пройде короткочасний грозовий дощ.

Вас також можуть зацікавити новини: