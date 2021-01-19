Довкіллю у 2020 році в Україні було завдано збитків на 2,16 млрд грн, що на 3% більше, ніж у 2019 році.
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Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції.
Повідомляється, що минулого року територіальними органами інспекції було проведено понад 30 тисяч перевірок.
"За виявленими фактами порушень складено 31,7 тисячі протоколів, а до адміністративної відповідальності притягнуто 28 500 осіб. За особливо тяжкі злочини проти навколишнього середовища відкрито 508 кримінальних проваджень", - сказано в повідомленні.
Проблеми екології в Україні
- У середині січня набув чинності наказ Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України «Про затвердження змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», який піднімає штрафи за забруднення земель і дозволить Державній екологічній інспекції нараховувати збитки в 6 разів більше.
- З 1 січня 2021 року також набув чинності закон «Про основи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», згідно з яким Державна екологічна інспекція здійснюватиме перевірки документів про викиди.
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