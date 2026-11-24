Вони масово злітаються туди щоосені, створюючи несподівану дилему для місцевих аграріїв і мисливців.

На півночі Німеччини в регіоні Передня Померанія зафіксували масове скупчення диких польових гусей, які прилітають сюди з сибірської частини Росії та Скандинавії. В окремі дні їхня кількість перевищує 100 тисяч особин, пише Nordkurier.

Як стало відомо, переліт із тундри зазвичай досягає піку в середині листопада. Поки немає снігу, Грайфсвальдська затока, долина річки Пене та озера Галенбекер-Зе і Гросер-Кобленцер-Зе стають для північних птахів своєрідним "теплим півднем". Гуси спокійно переносять тумани, дощі та крижану воду. Свій особливий жир вони дзьобом розтирають по пір'ю, і воно не промокає, а під ним гріє щільний пух.

Проте таке масове нашестя пернатих має два боки медалі для місцевих фермерів. Науковці зазначають, що випас гусей на полях може як повністю знищити свіжі посіви озимих, так і несподівано збільшити майбутній урожай на десять відсотків. Найбільшої шкоди птахи завдають у затяжну вологу погоду, коли довго пасуться на щойно засіяних ділянках.

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Щоб врятувати врожай, у Німецькій асоціації захисту мисливців (DJV) радять не просто відлякувати птахів з полів шумом чи світлом, а створювати для них спеціальні кормові зони. Як пояснили в DJV, гусей варто приманювати на вже зібрані поля кукурудзи чи зернових, розсипаючи там додаткове зерно, і в жодному разі не тривожити їх у цих місцях полюванням.

Водночас для самих мисливців ситуація вкрай заплутана. Хоча полювання на певні види гусей у Німеччині дозволене з 1 листопада по 15 січня, деякі рідкісні види – наприклад, короткодзьобий гусак, пискулька або лісовий гуменник – перебувають під суворою охороною. Відрізнити їх у польоті від звичайних мисливських видів під силу лише досвідченим орнітологам, тому мисливцям радять зайвий раз не натискати на гачок, аби не отримати серйозний штраф.

Перелітні птахи - інші новини

Раніше ми писали, чому перелітні птахи навесні не залишаються в теплих краях, а повертаються додому. Річ у тім, що на півдні їм доводиться боротися за гнізда та їжу із сотнями місцевих видів, а хижаків, які розоряють гнізда, там більше.

Натомість в Україні влітку світловий день триває близько 16 годин замість 12 біля екватора, тож батьки мають більше часу, щоб шукати поживу для пташенят.

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