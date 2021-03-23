На озері Сиваш в Херсонській області від пташиного грипу загинули 90 лебедів.
Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, інформація про виявлення загиблих лебедів на території прибережної зони озера Сиваш мисливських угідь Генічеської районної ради УТМР (Українського товариства мисливців та рибалок) надійшла 22 березня.
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"На місце були направлені спеціалісти Генічеського управління для з’ясування епізоотичної ситуації та проведення епізоотичного розслідування. Там було виявлено 90 мертвих птахів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що біологічний матеріал від 5 трупів загиблої птиці направили до Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для проведення досліджень на пташиний грип.
"Лабораторні дослідження виявили наявність у біоматеріалі вірусу грипу птиці типу А1 субтипу Н5", - розповіли у відомстві.
У зв’язку з цим рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК) при Генічеській райдержадміністрації від 23 березня запроваджено карантин щодо високопатогенного грипу птиці, проведено зонування спалаху.
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