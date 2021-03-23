Наявність у біоматеріалі вірусу грипу птиці підтвердили лабораторні дослідження.

На озері Сиваш в Херсонській області від пташиного грипу загинули 90 лебедів.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, інформація про виявлення загиблих лебедів на території прибережної зони озера Сиваш мисливських угідь Генічеської районної ради УТМР (Українського товариства мисливців та рибалок) надійшла 22 березня.

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"На місце були направлені спеціалісти Генічеського управління для з’ясування епізоотичної ситуації та проведення епізоотичного розслідування. Там було виявлено 90 мертвих птахів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що біологічний матеріал від 5 трупів загиблої птиці направили до Миколаївської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для проведення досліджень на пташиний грип.

"Лабораторні дослідження виявили наявність у біоматеріалі вірусу грипу птиці типу А1 субтипу Н5", - розповіли у відомстві.

У зв’язку з цим рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК) при Генічеській райдержадміністрації від 23 березня запроваджено карантин щодо високопатогенного грипу птиці, проведено зонування спалаху.

Загибель птахів у заповіднику "Асканія-Нова": що відомо

У січні на Херсонщині поліція почала розслідування за фактом смерті понад 200 червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова".

23 лютого на території заповідника зафіксували загибель ще 187 птахів.

На початку березня у Держпродспоживслужбі заявили, що птахи, яких виявили мертвими 23 лютого, загинули через отруту проти гризунів. Щодо випадку отруєння 218 сірих журавлів, дослідження тривають.

22 березня стало відомо про загибель ще 12 червонокнижних птахів у біосферному заповіднику "Асканія-Нова".

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Автор: Світлана Макринська