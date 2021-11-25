Росіянин не вперше розповів про свої кулінарні смаки, однак зоозахисників його поведінка обурила.

Російський ресторатор, президент холдингу Buldozer Group Олександр Орлов опинився у центрі скандалу та нарвався на критику зоозахисників, похвалившись у соцмережах своїми стравами із собачого м’яса.

Відеоролик, на якому Орлов показує страви із собачого м’яса, опублікувала Ярослава Коба — засновниця та керівниця громадської організації URSA, яка бореться проти жорстокого поводження з тваринами.

Читайте такожГастрономічний бік Олімпіади: чи легко у Кореї знайти страву із собачатини (відео)На ролику ресторатор показав страви своєї вечері у корейському стилі. Компанію йому склав російський репер Джиган.

Орлов залюбки показував страви із собачого м’яса своїм фоловерам.

До речі, ресторатор не вперше розповів про свої кулінарні смаки. В інтерв’ю Раміні Есхакзай він розповідав, що полюбляє корейську та китайську кухню, обожнює страви із собачого та черепашачого м’яса.

Зоозахисниця нагадала, що Орлов успішно веде бізнес в Україні й закликала бойкотувати його заклади.

"Ресторани Орлова є у Києві, це і Риба Пила, і Queen Country Club, ESHAK, Frou Frou. Якщо що, гроші живодеру я більше не понесу, якою б голодною не була. Я не хочу, щоб ця людина мала бізнес у моїй країні, яка нещодавно ухвалила закон про запобігання жорстокому поводженню та прагне до гуманності", — написала Коба.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Росії почали офіційно продавати собаче м'ясо. Водночас фермери зіткнулися із обуренням зоозахисників.

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Автор: Марта Гичко