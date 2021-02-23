Бутон розпускався десять днів, однак повне цвітіння тривало лише 12 годин.

Рідкісний кактус зацвів у ботанічному саду Кембриджського університету в Британії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Бутон розпускався десять днів, однак повне цвітіння тривало лише 12 годин. Після цього квітка знов закрилася.

Все від початку до кінця можна було подивитися онлайн. Що й зробили двісті тисяч людей з усього світу.

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Трансляція супроводжувалася коментарями працівників ботсаду. Для цього вони буквально чергували біля рослини.

Цей кактус походить з лісів Амазонії. Називається місячною квіткою, за те що зацвітає переважно у ночі.

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Автор: УНІАН