Рідкісний кактус зацвів у ботанічному саду Кембриджського університету в Британії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Бутон розпускався десять днів, однак повне цвітіння тривало лише 12 годин. Після цього квітка знов закрилася.
Все від початку до кінця можна було подивитися онлайн. Що й зробили двісті тисяч людей з усього світу.
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Трансляція супроводжувалася коментарями працівників ботсаду. Для цього вони буквально чергували біля рослини.
Цей кактус походить з лісів Амазонії. Називається місячною квіткою, за те що зацвітає переважно у ночі.
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