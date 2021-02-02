Наслідки підйому рівня води загрожують двом третинам населення Землі, які живуть на узбережжях або на низинних територіях.

Нові дослідження показали, що зміна клімату призводить до швидшого підйому рівня океанів, ніж прогнозувалося раніше.

Читайте такожЛід зникає на нашій планеті з рекордною швидкістю - дослідженняЯк наголошується в дослідженні, опублікованому в журналі Ocean Sciences, за попередніми прогнозами не очікувалося підняття рівня океанів більш ніж на 1,1 м до кінця цього століття. Однак нові розрахунки, проведені вченими Університету Копенгагена і норвезького центру кліматичних досліджень імені Б'єркнеса, показали, що при потеплінні на Землі всього лише на півградуса за Цельсієм рівень океанів піднімається на півметра, а при потеплінні на 2 °С — більш ніж на метр. До кінця століття, як очікується, температури на Землі зростуть більш ніж на 4 °C, передає kommersant.

Наслідки підйому рівня води загрожують двом третинам населення Землі, що живуть уздовж узбереж або на низинних територіях. Щоб уникнути такої катастрофи, автори дослідження відзначають необхідність ще більш кардинального зниження викидів парникових газів. На думку вчених, світова економіка повинна скоротити споживання вуглеців ще як мінімум на 200 млрд метричних тонн.

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Автор: УНІАН