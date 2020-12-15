Після нового року ялинки можна буде повернути лісникам.

В Англії до Різдва пропонують не купувати, а орендувати ялинку в горшку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, після свят дерево можна буде повернути.

Місцеві жителі ідею оцінили: у лісництві, що торгує ялинками, ледве встигають з замовленнями.

До того ж 20% від своїх прибутків лісники планують передати місцевим школам на розвиток екологічних проектів.

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Автор: УНІАН