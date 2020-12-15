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В Англії до Різдва пропонують не купувати, а орендувати ялинку в горшку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, після свят дерево можна буде повернути.
Місцеві жителі ідею оцінили: у лісництві, що торгує ялинками, ледве встигають з замовленнями.
До того ж 20% від своїх прибутків лісники планують передати місцевим школам на розвиток екологічних проектів.
У Великій Британії на Різдво орендуватимуть ялинки у горщиках
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