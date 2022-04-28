Дельфінів росіяни використовували й у війні в Сирії.

Росія напередодні вторгнення в Україну розмістила у гавані окупованого Севастополя два загони для дельфінів з метою захисту військово-морської бази у Чорному морі.

Про це повідомляє Військово-морський інститут США (USNI), який вивчив супутникові знімки того району, цитує The Guardian.

Севастополь вважається найважливішою військово-морською базою Росії у Чорному морі, де розміщені найбільш цінні кораблі.

Судна знаходяться поза досяжністю українських ракет, але вразливі для підводних атак і водолазних операцій.

Водночас фахівці звертають увагу, що в 2019 році біля берегів Норвегії спіймали російську білуху. Тоді військові вважали, що РФ використовує тварин у шпигунських цілях.

Дельфіни мають хороші можливості ехолокації, що дозволяє ссавцям виявляти підводні об’єкти, наприклад міни.

У США дельфінів навчають "допомоги співробітникам служби безпеки у виявленні і затриманні несанкціонованих плавців та дайверів, які можуть завдати шкоду людям, суднам чи портовим спорудам ВМФ".

Як пише видання, до рук росіян "бойові" дельфіни потрапили після окупації півострова, до того програмою дресирування займалася Україна.

Після захоплення Криму Росія заявляла про "розширення" проекту.

Дельфінів росіяни використовували й у війні в Сирії.

Як писав УНІАН, на Одещині у Чорному морі гинуть дельфіни. Окупанти дезорієнтують та "засліплюють" їх своїми гідролокаторами.

Вас також можуть зацікавити новини: