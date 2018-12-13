У Перу врятували прив'язаного до дерева ведмедя (відео)

Його матір вбили місцеві.

У Перу зоозахисники врятували прив'язаного до дерева андського ведмедя. Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Читайте такожУ США мисливець мало не загинув через падіння на нього туші вбитого ведмедя У Перу зоозахисники визволили прив'язаного до дерева андського ведмедя. Розповідають, його матір вбили місцеві. Люди боялися, що тварина могла нашкодити їхнім господарствам. А от дитинча залишили живим.

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