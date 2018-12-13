У Перу врятували прив'язаного до дерева ведмедя (відео)
11:20, 13 грудня 2018Порятунок видів
377 0
Його матір вбили місцеві.
У Перу зоозахисники врятували прив'язаного до дерева андського ведмедя.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Читайте такожУ США мисливець мало не загинув через падіння на нього туші вбитого ведмедя
У Перу зоозахисники визволили прив'язаного до дерева андського ведмедя. Розповідають, його матір вбили місцеві.
Люди боялися, що тварина могла нашкодити їхнім господарствам. А от дитинча залишили живим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter