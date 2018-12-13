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У Перу врятували прив'язаного до дерева ведмедя (відео)

11:20, 13 грудня 2018
Порятунок видів
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Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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У Перу зоозахисники визволили прив'язаного до дерева андського ведмедя. Розповідають, його матір вбили місцеві.

Люди боялися, що тварина могла нашкодити їхнім господарствам. А от дитинча залишили живим. 

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Теги: #ведмідь#порятунок