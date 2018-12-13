У Дніпрі рятувальники дістали собаку з колодязя
13:44, 13 грудня 2018Порятунок видів
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Тварина застрягла у пастці на глибині близько чотирьох метрів.
Один з рятувальників спустився на драбині униз та дістав тварину з пастки
У Дніпрі собака впав у колодязь теплової мережі.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.
У Дніпрі 13 грудня о 08:14 очевидці звернулися до Служби порятунку. Городяни повідомили, що на вулиці Іларіонівській собака потрапив у біду та потребує допомоги.
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Тварина провалилася у колодязь теплової мережі на глибину близько 4 метрів та була не в змозі самостійно вилізти.
Один з рятувальників спустився на драбині униз та дістав тварину з пастки. Життю чотирилапого нічого не загрожує.
До рятувальних робіт залучено шість чоловік особового складу та одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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