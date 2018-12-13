У Дніпрі рятувальники дістали собаку з колодязя

Тварина застрягла у пастці на глибині близько чотирьох метрів.

У Дніпрі собака впав у колодязь теплової мережі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі 13 грудня о 08:14 очевидці звернулися до Служби порятунку. Городяни повідомили, що на вулиці Іларіонівській собака потрапив у біду та потребує допомоги.

Читайте такожУ Перу врятували прив'язаного до дерева ведмедя (відео)

Тварина провалилася у колодязь теплової мережі на глибину близько 4 метрів та була не в змозі самостійно вилізти.

Один з рятувальників спустився на драбині униз та дістав тварину з пастки. Життю чотирилапого нічого не загрожує.

До рятувальних робіт залучено шість чоловік особового складу та одиницю пожежно-рятувальної техніки.