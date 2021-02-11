У Екоінспекції повідомили, що птахи загинули від набряку легенів.

Сірих журавлів, які загинули у заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині, отруїли.

Читайте такожКиїв опинився у двадцятці міст світу з найбільш забрудненим повітрямПро це повідомляють в UAnimals з посиланням на звіт Державної екологічної інспекції.

У Екоінспекції повідомили, що птахи загинули від набряку легенів.

"При дослідженні біологічного матеріалу та зразків зерна, які були відібрані з метою виключення або підтвердження загибелі птиці внаслідок отруєння, було встановлено: зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації організму не ідентифікованою речовиною антикоагулятивної дії", - повідомили зоозахисники.

Отруєння червонокнижних журавлів у "Асканії-Новій"

На Херсонщині поліція розслідує факт вимирання червонокнижних журавлів у заповіднику "Асканія-Нова". Упродовж тижня там вимерло близько 185 сірих птахів.

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька розповіла, що на Херсонщині можуть загинути всі молоді сірі журавлі через випадки масових отруєнь.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна - це природоохоронна науково-дослідна установа, яка забезпечує збереження найбільшої в Європі ділянки типчаково-ковилового степу.

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Автор: УНІАН