У Сумах собаку навчили виносити сміття з річки. Пес дістає пластик, поліетилен з води та виносить його на берег, де господар упаковує це все в мішки.
Читайте такожКанадець навчив собаку приносити пиво з холодильника (відео)Історію цього пса розповіла одна з місцевих мешканок у Facebook-пабліку.
«Люди! Вчіться у звірів! Вони так не шкодять природі! Цей собака - мій герой! Хоча і дворової породи! По узбережжю повз йшла. Такого не зустрічала, щоб за свинями, собака з річки сміття прибирав! І я не знаю, чий він, але за господарів дуже рада, що прихистили», – зазначила жінка.
За її словами, пес не бездомний, живе у приватному секторі.
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