У Чилі більше трьох сотень морських левів заполонили місцеве узбережжя.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Тварини цілою зграєю ніжаться на пляжі, гуляють між припаркованих там автомобілів та дратують місцевих собак.
«У зоологів є дві версії такого незвичайного буму морських левів на узбережжі Чилі. Перша – те, що вони рятуються від косаток, які на них полюють, друга – це штормовий вітер», – йдеться у сюжеті.
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