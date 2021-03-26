На записі видно, як тигр по гілках підбирається до мавпи, що сидить на верхівці дерева.

Тигр заліз на дерево в спробі зловити мавпу і зазнав фіаско.

Відео інциденту опублікував у Twitter офіцер індійської лісової служби Правін Ангусамі.

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На записі видно, як тигр по гілках підбирається до мавпи, що сидить на верхівці дерева. У момент, коли хижак збирається кинутися на потенційну здобич, мавпа перестрибує на іншу гілку. В результаті тигр втрачає рівновагу і падає на землю.

Користувачі соцмережі оцінили винахідливість мавпи, хоча багато з них співчували тигру.

Don't push your weaknesses, always know & play with your strengths. pic.twitter.com/vhPmxy8nu8 — Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) March 23, 2021

"Бідні тварини. Обидва борються за виживання», «Тигр після падіння ніби говорить: "Нічого не сталося, брат, я просто відпочиваю"», - коментували підписники.

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Автор: Денис Прядко