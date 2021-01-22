Два тигри в Індії вступили у видовищну бійку, яку користувачі соцмереж назвали «битвою титанів».
Відео опублікував у Twitter офіцер індійської лісової служби Парвін Касван.
На записі видно, як два тигри йдуть пліч-о-пліч. Несподівано один з них підбігає впритул до іншого, і між ними зав'язується запекла бійка. На відео чути їх рик.
"Битва титанів. Тільки з Індії. Найкраще, що ви можете побачити», - написав Касван у підписі до запису.
Переможцем сутички виявився тигр, який напав першим.
Підписників також вразило відео: "Захоплює дух", ""ей світ занадто тісний для них двох".
Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021
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