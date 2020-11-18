В Індії самотній тигр, якого прозвали Гулякою, пройшов рекордні три тисячі кілометрів у пошуках самки.
Читайте такожГонитва тигра за рідкісним червоним вовком в Індії потрапила на відеоПро це повідомляє BBC News.
Зазначається, що тигр покинув штат Махараштра в червні минулого року. За його переміщенням стежили за допомогою GPS-нашийника.
У підсумку було встановлено, що за дев'ять місяців тигр перетнув сім районів Махараштри, а в березні 2020 року його прихистили в природному заповіднику в селі Джеруматаргаон. У квітні з Гуляки зняли нашийник.
Не виключено, що тигр відправився у далеку подорож не тільки через самку, але і в пошуках їжі та кращих умов для життя.
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