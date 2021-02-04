Чоловік мав годувати тварину.

У Менському зоопарку на Чернігівщині тигр загриз працівника.

Читайте такожУ Китаї тигр під анестезією вкусив ветеринара за ногу і потрапив на відеоЯк повідомили у секторі комунікацій ГУ НП в області, поліція встановлює обставини загибелі людини, на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Корюківського району.

За попередньою інформацією, працівник зоопарку 1973 року народження збирався годувати тварину. У цей момент тигр напав на чоловіка. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків.

Слідчі поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це спричинило смерть людини.

Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Чоловік працював у зоопарку із 2009 року. Під час годування тигра він мав бути не один, але з якихось причин зайшов до клітки сам. Що буде з тигром, наразі невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Синельник