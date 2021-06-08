У Дніпрі небайдужі заблокували рух авто заради того, щоб безпечно перевести качку з малюками через центральний проспект.
Як повідомляється у сюжеті ТСН, жінка використала свою червону сумку, як прапорець, аби машини її помітили й зупинилися. Двоє чоловіків тим часом допомогли каченятам зістрибнути з бордюру на бруківку, а потім стежили, щоб ніхто з малечі не загубився.
Врешті качка та її дев’ятеро малюків попрямували тротуаром до центрального парку. Там є ставок, де вони постійно мешкають. Через рясні дощі озеро розлилося, тож місцеві качки масово розійшлися алеями.
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