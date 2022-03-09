Частину тварин забрав до себе додому власник зоопарку.

В екопарку "Фельдман парк" через постійні обстріли померло два кенгуру. Тварини живуть в поганих умовах, через обстріли російськими військовими їх не можуть безпечно годувати.

Власник зоопарку і народний депутат Олександр Фельдман розповів, що зоопарк знаходиться на лінії вогню і військові РФ його постійно обстрілюють. Спроби погодувати тварин небезпечні для життя. Під час годівлі вже померло двоє співробітників зоопарку. Гинуть і самі тварини. 9 березня під обстрілами загинули два кенгуру.

"Наш екопарк знову обстріляли. Снаряди прилетіли в район експозиційного комплексу "Австралія". На жаль, без жертв серед тварин не обходиться, ті, хто не постраждав - дуже налякані, крім того, їх не дуже часто, на жаль, вдається погодувати, до них зараз дуже важко дістатися, та й їжі не вистачає. Ми робимо все, щоб евакуювати в безпечні місця максимальну їх кількість", - сказав він.

Олександр Фельдан забрав частину тварин до себе додому, але багато хто ще залишається в небезпеці. Деякі тварини, зокрема вовки, втекли.

"Мій будинок перетворився на ковчег Ноя, я сам - трохи став Мазаєм. У кожній кімнаті, в кожному кутку хтось живе. У басейні живуть марабу, черепахи. На ліжку, під ліжком хтось є. Я сплю поруч з мавпами, у мене в ногах стоять чотири ящики з тваринами", - розповідає він.

На даний момент в екопарку шукають вантажну машину для доставки сіна коням.

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