Слони стали навколо дитинчати
Співробітники зоопарку Тель-Авіва показали неймовірне відео, як слони захищають дитинча від ракетних атак.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
На оприлюднене відео потрапив момент, коли п'ятеро самок намагалися уберегти 14-місячне слоненя.
Тварини навчилися розпізнавати сирени й групуються. Тільки-но їх почують - і завжди перш за все намагаються захистити своїх малюків: вони стають навколо них у коло.
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