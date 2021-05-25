На оприлюднене відео потрапив момент, коли п'ятеро самок намагалися уберегти 14-місячне слоненя.

Співробітники зоопарку Тель-Авіва показали неймовірне відео, як слони захищають дитинча від ракетних атак.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

На оприлюднене відео потрапив момент, коли п'ятеро самок намагалися уберегти 14-місячне слоненя.

Тварини навчилися розпізнавати сирени й групуються. Тільки-но їх почують - і завжди перш за все намагаються захистити своїх малюків: вони стають навколо них у коло.

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Автор: Олег Давигора