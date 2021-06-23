Річ у тім, що у дикій природі таких лемурів залишилося лише кілька сотень й живуть вони винятково на Мадагаскарі.

У кельнському звіринці вперше показали сіфак кокереля – вид лемурів, що вимирає.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ця парочка стала подарунком від американського розплідника. Річ у тім, що у дикій природі таких лемурів залишилося лише кілька сотень й живуть вони винятково на Мадагаскарі. Тож аби ці тваринки не зникли назавжди, їх взялися відновлювати американці й дарувати звіринцям у різних країнах.

Нові домівки сіфаки кокереля вже знайшли собі у кількох британських та німецьких зоопарках.

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Автор: Денис Прядко