Це допоможе виявити загрози збереження різних видів.

Влада Кенії проведе перший в історії країни національний перепис дикої природи.

Про це повідомила Служба дикої природи Кенії, пише Громадське із посиланням на BBC.

Перепис почнуть проводити зі східної частини країни в національному заповіднику Шимба Хіллс.

Перепис тварин Служба дикої природи проведе спільно з Інститутом досліджень та підготовки дикої природи. Це незалежна організація, яка проводить дослідження в галузі охорони диких тварин.

Національний перепис дикої природи проведуть з метою з'ясування загальної кількості диких тварин і їхній розподіл країною.

Перепис також має допомогти визначити тенденції популяції диких тварин із плином часу і виявити загрози збереженню різних видів.

BBC зазначає, що в різних частинах Кенії розташовані кілька парків та заповідників дикої природи.

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Служба охорони дикої природи Кенії: що відомо

Служба охорони дикої природи Кенії є урядовою організацією, яку створили в 1990 році, щоб управління дикою природою Кенії та зберігати її. До завдань, що стоять перед Службою, входять збереження біорізноманіття в Кенії, проблеми зі зміною клімату, деградацією довкілля, виснаження лісів.

Вона також займається управлінням ринку туризму, боротьбою з браконьєрством, конфліктами між місцевим населенням і дикою природою, викликаними зростанням населення і зміною землекористування.

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Автор: Олександр Топчій