У Києві біля метро гуляв молодий олень / скріншот
У Києві біля станції метро "Бориспільська" люди сьогодні помітили молодого оленя.
Про це повідомляє у Київ Оперативний.
На відео з твариною помітно, що олень спокійно собі гуляє серед людей і зовсім їх не боїться. Примітно, що на оленя був одягнений нашийник.
"Поблизу із станцією метро Бориспільська гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не губив часом?" - сказано у дописі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Київщині 600-кілограмового бегемотика переселили до нового вольєру (відео)
- Велика рідкість: біля станції "Академік Вернадський" побачили горбатих китів (фото)
- В Австралії знайшли велетенського метелика з розмахом крил 25 сантиметрів (фото)
- У дворі американки оселилася зграя рідкісних кондорів (відео)
- У Лондоні кит заплив на мілину та застряг у шлюзі (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram