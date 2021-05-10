На оленя був одягнений нашийник.

У Києві біля станції метро "Бориспільська" люди сьогодні помітили молодого оленя.

Про це повідомляє у Київ Оперативний.

На відео з твариною помітно, що олень спокійно собі гуляє серед людей і зовсім їх не боїться. Примітно, що на оленя був одягнений нашийник.

"Поблизу із станцією метро Бориспільська гуляє чийсь домашній улюбленець. Ніхто не губив часом?" - сказано у дописі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора