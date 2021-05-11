Причини зміни кольору води у річці наразі невідомі.

У Києві вода у річці Либідь змінила свій колір і стала отруйно-жовтою.

Про це у Facebook повідомляє "Типичное Голосеево".

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"Річка Либідь учора виглядала так", - йдеться у повідомленні.

Чому вода змінила свій колір - наразі невідомо.

Користувачі мережі припустили, що у річку могли потрапити якісь нечистоти: "Десь зливають якусь гидоту", - написали вони.

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Автор: Катерина Лиманська