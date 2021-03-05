Тварина суворо дотрималася ПДР, за що її пропустили на переході.

У Києві собака, який перейшов пішохідний перехід із дотриманням правил дорожнього руху, вразив мережу.

Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Дуже багатьом пішоходам слід було б взяти кілька уроків по адекватному перетинанню вулиці у цього кмітливого пса", - пише автор відео. На ньому видно, як тварина дочекалася, поки автомобіль пригальмує перед переходом, після чого вийшла на проїжджу частину.

У коментарях багато хто зауважив, що не всі пішоходи дотримуються ПДР так, як це зробив собака на відео.

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Автор: УНІАН