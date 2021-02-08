Новини України: Білий ведмідь з Миколаївського зоопарку зрадів снігу
У Миколаївському зоопарку показали, як радіє снігу білий ведмідь.
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Як говориться в сюжеті ТСН, на відео завжди важливий ведмідь Нанук ловить невеликий сніг, що випав в Миколаєві, і намагається вивалятися в ньому. Так ці тварини чистять своє біле хутро.
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