Такса годує поросятко, немов своє дитинча / скріншот
У Німеччині такса стала мамою для маленького кабанчика.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, цей незвичний тандем живе у родині місцевих ветеринарів.
Малюка кабана принесли сусіди: його знайшли випадково, він замерзав, був голодний і виснажений.
Як повідомляється, щойно поросятко принесли додому, ним одразу взялась опікуватись і годувати такса господарів.
Новини світу: у Німеччині такса стала мамою для кабанчика
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