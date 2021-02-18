Такса годує та доглядає за маленьким поросятком.

У Німеччині такса стала мамою для маленького кабанчика.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, цей незвичний тандем живе у родині місцевих ветеринарів.

Малюка кабана принесли сусіди: його знайшли випадково, він замерзав, був голодний і виснажений.

Як повідомляється, щойно поросятко принесли додому, ним одразу взялась опікуватись і годувати такса господарів.

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Автор: УНІАН