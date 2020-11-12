На думку місцевих жителів, таким чином на поверхню виходить шахтний газ із затоплених виробок.

У декількох селищах під окупованою Горлівкою спостерігається горіння і просідання ґрунту.

Про це повідомляє видання Горлівська мозаїка з посиланням на місцевих жителів.

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На думку очевидців, таким чином на поверхню виходить шахтний газ із затоплених виробок.

Територія Донецької області під землею перенасичена різного роду порожнинами. При їх заповненні вода насичує тріщини в ослаблених зонах порід, що призводить до просідання поверхні, потрапляння брудних «шахтних» вод в ґрунтові, і до спонтанних виділень газу.

"Саме це зараз і відбувається на нижньому хуторі, жителі якого 4 листопада викликали наряд МНС, унаслідок дивного "горіння" ґрунту, неприємного запаху і отворів, що утворилися в землі. Ніякої зрозумілої відповіді співробітники МНС не дали. Питання досі залишається відкритим", - пишуть жителі Горлівки.

Горлівчани скаржаться на погане самопочуття.

«З утворившихся дір з вихлопом виходить величезна кількість газу, як ніби горить пальник на грубці. Перебуваючи тут, починає дуже боліти голова. Все горіло незважаючи на те, що в той день була злива, – це наскільки величезна температура під землею! Також йде присадка терикону в одному місці і також всередині йде горіння", - розповідає горлівчанка Арина.

Горлівчани повідомляють, що в різних місцях по місту в будинках йдуть тріщини.

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Автор: УНІАН