Українці вважають, що головна річка країни гине.

Цвітіння Дніпра в цьому році шокує навіть бувалих — люди кажуть, що такого не було останні років 30. Через це буквально "зеленіють" всі, хто скупається в головній річці країни.

Фото зі своїм позеленілим собакою опублікувала у себе в Facebook черкащанка Ірина Вербівська.

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"Дніпро і правда гине, я це спостерігаю щороку, риби все менше й менше, а та що є — вона вся з паразитами та виразками", — пише жінка.

За словами Вербівської, "з кожним роком Дніпро перетворюється на болото, скоро не буде Дніпра, а буде тільки ця каша".

Знімки її собаки з'явилися в багатьох ЗМІ. Наприклад, на сторінці "BBC News Ukrainian" вони набрали понад 2,3 тис. "лайків".

На ситуацію звернув увагу і нардеп VII та VIII скликань Єгор Фірсов — на його сторінці знімки пса набрали понад 1,1 тис. "лайків" і 1,4 тис. "репостів".

Цвітіння води відбувається через розмноження в ній ціанобактерій, або синьо-зелених водоростей. Одна з причин цього — спека. Але в "Київводоканалі" уточнюють, що інша причина — активний злив у воду фосфатів.

Це, в свою чергу, призводить до загибелі риби та іншої водної фауни, оскільки ціанобактерії поглинають розчинений у воді кисень.

Як раніше повідомляв УНІАН, у річку Дніпро збираються запустити для розмноження три види червонокнижних риб: стерлядь, російського осетра і севрюгу.

Автор: Станислав Кожемякин