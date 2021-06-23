За малюками цілодобово спостерігають.

У японському зоопарку вперше за чотири роки панда народила двох дитинчат.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Пандочки ще дуже крихітні, важать трохи більше 100 грамів кожен», – йдеться у сюжеті.

За малюками цілодобово спостерігають працівники зоопарку.

Читайте такожУ кубинському зоопарку народилися четверо бенгальських тигренят (відео)Зазначається, що стать дитинчат ще неможливо визначити. Тому й імен їм теж поки не придумали.

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Автор: Катерина Шварц