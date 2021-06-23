У японському зоопарку панда народила двох малюків
У японському зоопарку вперше за чотири роки панда народила двох дитинчат.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
«Пандочки ще дуже крихітні, важать трохи більше 100 грамів кожен», – йдеться у сюжеті.
За малюками цілодобово спостерігають працівники зоопарку.
Читайте такожУ кубинському зоопарку народилися четверо бенгальських тигренят (відео)Зазначається, що стать дитинчат ще неможливо визначити. Тому й імен їм теж поки не придумали.
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