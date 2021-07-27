Компанія дельфінів припливає просто до самісінького берега / скріншот
Біля Залізного Порту в Херсонській області очевидці зафільмували шоу дельфінів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Відпочивальники кажуть, побачити грайливих тварин на чорноморському узбережжі зазвичай можна зранку.
Компанія дельфінів припливає просто до самісінького берега, на мілину, де купаються люди: плавають поруч і стрибають, показуючи чорні спини.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Забудьте про медуз: Кирилівку атакували великі павуки - моторошне відео
- Відомий еко-активіст пояснив, чому туристи отримують опіки в Азовському морі, навіть не торкаючись медуз (відео)
- "Зелена каша": туристи в Одесі скаржаться на засилля водоростей (відео)
- "Море вогонь!": у соцмережах пишуть про зникнення тисяч медуз у курортній Кирилівці (відео)