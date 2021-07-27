Побачити грайливих тварин на чорноморському узбережжі зазвичай можна зранку.

Біля Залізного Порту в Херсонській області очевидці зафільмували шоу дельфінів.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Відпочивальники кажуть, побачити грайливих тварин на чорноморському узбережжі зазвичай можна зранку.

Компанія дельфінів припливає просто до самісінького берега, на мілину, де купаються люди: плавають поруч і стрибають, показуючи чорні спини.

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Автор: Олег Давигора