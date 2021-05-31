Маленьких тигренят уже почали підгодовувати м'ясом.

У Запорізькій області у Бердянську бенгальська тигриця на ім`я Азіра вивела у світ своїх півторамісячних дитинчат.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Білу у чорну смужку дівчинку мама винесла у зубах: маля надто перелякане і потребує додаткової уваги. Натомість білий хлопчик ішов з тигрицею поруч – він вже вивчав власну територію, яку має невдовзі захищати.

Маленьких тигренят уже почали підгодовувати м'ясом.

Повідомляється, що як тільки вони зможуть давати собі раду без мами, їх із Бердянська перевезуть до інших звінирців України.

Бенгальські тигренята у приватному зоопарку народилися ще 12 квітня: нещодавно малечі зробили перші необхідні щеплення та зважили.

Загалом у зоопарку "Сафарі" зараз перебувають 108 видів тварин, птахів та плазунів.

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Автор: Олег Давигора