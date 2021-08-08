Андрій Мальований зазначив, що єдиний вихід - змінити підхід до споживання ресурсів.

Українці використали більше ресурсів, ніж довкілля може відновити за рік, і з 8 серпня Україна живе в борг у природи.

Про це написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.

"Сьогодні настав день, коли українці використали більше ресурсів, ніж українське довкілля може відновити за рік. З 8 серпня Україна живе в борг у природи. Ця дата була розрахована дослідниками організації Global Footprint Network. Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу. Для всієї Землі він наступив 29 липня", - написав Мальований.

За його словами, єдиний вихід для людства - змінити підхід до споживання ресурсів.

Читайте такожПустелі, торнадо і нові віруси: екологи розказали, якою буде Україна до 2100 року"Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід - обсяг використаної енергії, води тощо. Прості звички, як то раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Голова Держекоінспекції зазначив, що, якщо щороку День екологічного боргу буде посуватись на 5 днів, то вже у 2050 році обсяг споживання ресурсів буде дорівнювати обсягу їх відновлення.

"І наразі в Україні динаміка позитивна - торік ця дата припала на 24 липня - на 2 тижні раніше. Сподіваюсь, що весь світ також вживатиме заходів, щоб пересунути день боргу і гармонія з планетою буде досягнута!", - написав Мальований.

Як повідомляв УНІАН, за словами Мальованого, штрафи для українців за екологічні порушення, зокрема за викидання сміття на узбіччя в розмірі 1700 гривень, можуть зрости у 8-10 разів.

Автор: Катерина Жирій